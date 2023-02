© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani martedì 14 febbraio, alle ore 13, la commissione Cultura della Camera svolge, in videoconferenza, l'audizione della sottosegretaria di Stato per l'Istruzione e il Merito, Paola Frassinetti, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti introduzione dell'insegnamento del diritto del lavoro nelle scuole secondarie. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)