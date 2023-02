Cile: incendi nel sud del paese, oltre 750 operatori in arrivo da tutto il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 750 gli operatori giunti da diverse parti del mondo per prestare aiuto alle autorità del Cile nel contrastare gli incendi che si protraggono nella zona suda da oltre una settimana. Lo ha detto la ministra degli Esteri, Antonia Urreloja, accogliendo nella serata di domenica una squadra di specialisti dal Portogallo. "Voglio ringraziare il governo e il popolo del Portogallo per l'invio di questo contingente. Sono 144 persone con diverse competenze per combattere gli incendi", ha detto Urrejola. Gli operatori sono in arrivo da diversi Paesi, tra cui Argentina, Brasile, Colombia, Ecuador, Spagna, Messico, Venezuela e anche Italia. (segue) (Abu)