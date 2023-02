© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il 5,5 per cento registrato nel 2022, quest’anno l’economia della Grecia rallenterà all’1,2 per cento. Questo quanto emerge dalle previsioni economiche invernali della Commissione europea, presentate oggi. Nel 2024 il Pil greco dovrebbe salire al 2,2 per cento. L’inflazione invece sarà del 4,5 per cento nel 2023 e del 2,4 per cento l’anno seguente. (Gra)