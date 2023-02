Germania: avviato addestramento militari ucraini a impiego Leopard 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziato oggi in Germania l'addestramento dei militari ucraini all'impiego dei carri armati Leopard 2. Secondo quanto comunicato dal ministero della Difesa tedesco, la formazione si svolgerà principalmente presso la Scuola truppe corazzate di Munster e dovrebbe concludersi entro la fine del primo trimestre del 2023, in modo che il trasferimento dei mezzi dalla Germania all'Ucraina possa essere “sincronizzato”. Come ricorda il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il governo federale si è impegnato a fornire al Paese aggredito dalla Russia 14 Leopard 2A6, provenienti dal 203mo battaglione corazzato dell'esercito tedesco. I carri armati dovrebbero essere consegnati all'Ucraina tra la fine di marzo e l'inizio di aprile prossimo. (Geb)