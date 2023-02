Speciale difesa: Ucraina, Zelensky, missili russi sorvolati sopra Moldova e Romania sono una sfida per Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I missili russi sorvolati attraverso la Moldova e la Romania è una sfida per la Nato e la sicurezza collettiva. Lo ha dichiarato in un videomessaggio il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Diversi missili russi sono entrati nello spazio aereo di Moldova e Romania. Questi missili sono una sfida per la Nato e la sicurezza collettiva. È un terrore che può e deve essere fermato. Il mondo deve fermarlo", ha affermato Zelensky. Inoltre, il capo dello Stato ucraino ha osservato che durante l'attacco in Ucraina, la Russia ha lanciato più di 70 missili, 60 di cui sono stati abbattuti dalle forze di difesa aerea di Kiev. Zelensky ha aggiunto che gli obiettivi delle forze di Mosca erano infrastrutture e cittadini civili. Infine, il presidente ha espresso le condoglianze alle famiglie delle vittime dei bombardamenti. (Kiu)