Speciale difesa: Difesa Servizi insieme ad Enit il 12 febbraio per la presentazione alla Bit di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difesa Servizi insieme ad Enit presenteranno domenica 12 febbraio alla Bit “Borsa internazionale del Turismo” a Milano la terza edizione del “Marina militare Nastro Rosa Tour 2023” che si svolgerà nel periodo 30 giugno – 2 agosto. Il Giro dell’Italia a vela che circumnaviga l’Italia nasce per valorizzare il brand Marina Militare attraverso la vela e negli anni è diventato un'efficace iniziativa per promuovere insieme ad Enit il progetto “Valore Paese Italia”. La manifestazione si sviluppa in otto tappe lungo le coste italiane. L’evento, che porta il nome della Marina militare e che la Forza armata supporta attivamente nelle fasi di realizzazione, è organizzato da Difesa Servizi – la partecipata del ministero della Difesa - in collaborazione con SSi Sports & Events, e con il supporto di Enit – Agenzia nazionale del turismo – e della Federazione Italiana Vela. Il Tour si posiziona, per grado di interesse, fra le prime tre competizioni veliche conosciute in Italia. Il Marina militare Nastro Rosa Tour è una manifestazione sportiva con l’imprimatur della Marina militare che, con il suo vessillo, è simbolo nel mondo delle antiche e prestigiose tradizioni della marineria italiana. (Com)