Speciale difesa: Tunisia-Italia, ministro Difesa a colloquio con ambasciatore Saggio, focus su cooperazione

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa della Tunisia. Imed Memmich, ha ricevuto presso la sede del dicastero, l'ambasciatore d'Italia a Tunisi, Fabrizio Saggio. Lo riferisce il ministero in una nota pubblicata sul proprio sito web. Nell'occasione, il ministro ha elogiato "le relazioni storiche e l'amicizia di lunga data che uniscono i due Paesi", sottolineando che l'Italia "è uno dei partner più importanti della Tunisia" e che entrambi i Paesi affrontano "le stesse sfide alla sicurezza". Da parte sua, l'ambasciatore Saggio ha espresso "soddisfazione per il livello di cooperazione tra i due Paesi in campo militare e di sviluppo, sia nell'ambito della cooperazione bilaterale che multilaterale", sottolineando in particolare l’importanza degli aspetti di sicurezza anche in ambito migratorio. (Tut)