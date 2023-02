Speciale difesa: Montenegro, ministero Difesa, inviati aiuti militari all'Ucraina per 10 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Montenegro ha finora inviato all'Ucraina aiuti in armi ed equipaggiamento militare per oltre 10 milioni di euro e continuerà a sostenere il Paese nella sua difesa contro l'aggressione della Federazione Russa, Lo riporta un comunicato del ministero della Difesa montenegrino, ripreso dalla stampa locale. "Dall'inizio dell'aggressione russa contro l'Ucraina, il 24 febbraio dello scorso anno, il governo e il ministero della Difesa hanno fornito donazioni militari, munizioni e armi, in sette occasioni. Il valore stimato delle donazioni finora è di 10.062.905,20 euro", ha affermato nel comunicato il ministero della Difesa. I dati sugli aiuti militari forniti all'Ucraina erano stati classificati come "riservati" dal governo di Podgorica, data la "natura dell'aiuto e la delicatezza delle informazioni sui tipi e sulle quantità di attrezzature e armi militari", riporta la nota. L'elenco comprende dispositivi di protezione per soldati, sistemi missilistici antiaerei portatili leggeri, granate, proiettili per fucili, razzi, pezzi di ricambio per elicotteri e altro. (Seb)