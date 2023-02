Speciale difesa: Tunisia, Corte appello militare condanna capo coalizione Karama a sette mesi di reclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d'appello militare di Tunisi ha condannato il capo della coalizione Al Karama, Seif Eddine Makhlouf, a sette mesi di reclusione, nell'ambito del cosiddetto "caso dell'aeroporto". Lo ha confermato l'avvocato Ines Harath in dichiarazioni all'emittente radiofonica "Shems fm". Intanto il comitato di difesa dell'ex deputato, presieduto dal decano degli avvocati Hatem Mziou, ha deciso oggi di boicottare "il processo iniquo a carico di Makhlouf, a causa della mancanza delle condizioni minime per un giusto processo e della totale assenza di garanzie legali per l'imputato". Il 20 gennaio, la stessa Corte d'appello militare ha emesso pene detentive nei confronti di alcuni ex deputati e avvocati coinvolti nel "caso dell'aeroporto", tra cui Seif Makhlouf, Nidal Saudi, Mohammad Afas, Maher Zaid (leader della coalizione al Karama), e l'avvocato Mahdi Zagrouba. Il "caso dell'aeroporto" risale al 15 marzo 2021, quando i parlamentari della coalizione Al Karama hanno fatto irruzione nell'aeroporto di Tunisi-Cartagine per protestare contro il divieto di viaggio di una donna, sospettata di terrorismo in base alla misura S-17, dando il via ad un alterco fisico e verbale nei confronti degli agenti di sicurezza dell'aeroporto. (Tut)