Speciale difesa: Iran, ministero Intelligence annuncia arresto “figure chiave” attacco a Isfahan, hanno legami con Israele

20 luglio 2021

- Le forze di sicurezza dell’Iran sostengono di aver arrestato i principali responsabili dell’attacco con droni che, la sera del 28 gennaio, ha colpito uno dei complessi di produzione del ministero della Difesa iraniano a Isfahan, nel centro del Paese. Lo hanno dichiarato, oggi, il ministero dell’Intelligence e l’organizzazione dell’intelligence del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (i cosiddetti pasdaran) in un comunicato congiunto diffuso dall’agenzia di stampa iraniana “Irna”. "I principali autori del fallito tentativo di sabotare un centro industriale del ministero della Difesa a Isfahan sono stati identificati e arrestati", si legge nel comunicato in cui si aggiunge che le forze iraniane hanno anche dimostrato “il coinvolgimento di mercenari del regime sionista” nell’attacco. “Nonostante il fallimento dell’operazione del regime usurpatore, derivante dalla disperazione dei colpi schiaccianti che (Israele) ha ricevuto all'interno dei territori occupati, alla violazione del territorio della Repubblica islamica dell'Iran seguirà una doppia punizione e una reazione da parte dei guardiani della sicurezza del potente Iran”, continua il comunicato, in cui le due agenzie precisano che le gli individui coinvolti sono in custodia e sono stati sottoposti a interrogatorio. Pertanto, seguiranno “informazioni aggiuntive al momento opportuno”. (Res)