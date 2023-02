Fvg: assessore Salute, riaperto punto primo intervento di Cividale del Friuli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo quello di Gemona, è stato riaperto oggi anche il punto di primo intervento di Cividale del Friuli. "Un'iniziativa che vede la piena sinergia tra azienda sanitaria e realtà privata, adottata per dare risposte di salute in un quadro complessivo di profonda mutazione, che vede la Regione fortemente impegnata sugli investimenti e sulla programmazione in ambito sanitario sul medio e lungo periodo", ha detto l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, ricordando il "momento quanto mai difficile sul fronte delle risorse umane nel settore sanitario, non solamente in Friuli Venezia Giulia ma anche nel resto dell'Italia". Al presidio opereranno da oggi, su turni di 12 ore, un infermiere e un medico per curare gli accessi al punto di primo intervento e stabilizzare i pazienti più gravi. Riccardi ha ricordato gli investimenti messi in campo negli ultimi cinque anni in sanità, pari a circa un miliardo di euro, "contro i 212 milioni di euro della legislatura precedente: cinque volte di più", ha sottolineato, e quelli sulla sanità territoriale, "pari a circa 220 milioni di euro, oltre 10 volte di più della precedente legislatura". (Frt)