Fvg: assessore Finanze, Regione sta valutando strade attuabili per acquisti crediti fiscali

- In merito alla possibilità di acquistare crediti fiscali derivanti da ristrutturazioni dal settore finanziario, la Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia sta valutando "l'individuazione di soluzioni concretamente attuabili". Lo ha detto oggi a Trieste l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, intervenendo in Consiglio regionale in merito alla valutazione d'urgenza di un provvedimento in materia fiscale. "Il problema è noto - ha chiarito l’assessore - ed esiste la volontà di trovare soluzioni per aiutare cittadini e imprese, considerata la difficoltà di cedere tali crediti al sistema bancario, oggi saturo perché ha esaurito la prospettiva di compensazione con i propri debiti fiscali futuri. Tuttavia – ha proseguito Zilli - siamo anche consapevoli che l'iter procedurale e la costruzione di un sistema operativo del tutto nuovo e complesso che dia corrette garanzie giuridiche sull'effettiva possibilità dell'Ente di procedere con l'acquisto, nonché la risoluzione di aspetti legati alla salvaguardia del patrimonio dell'Ente connessi alle ipotizzate operazioni di acquisto dei crediti, necessitano di approfondimenti complessi". L’esponente della Giunta Fedriga ha confermato che sono in atto "tutte le valutazioni del caso" per trovare "soluzioni effettivamente attuabili e realizzabili", tenendo conto che "la capacità fiscale annua della Regione non è illimitata". Zilli ha ricordato anche che si attende un quadro unitario di interventi dettato dal coordinamento tecnico Affari finanziari della Conferenza delle Regioni. (Frt)