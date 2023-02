Veneto: patriarca di Venezia nominato membro del dicastero per Cultura ed Educazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Moraglia, patriarca di Venezia, è stato nominato membro del dicastero per la Cultura ed Educazione da Papa Francesco per i prossimi cinque anni. "Esprimo le mie felicitazioni a monsignor Francesco Moraglia per la prestigiosa nomina e gli auguro buon lavoro. Sono certo che saprà dare un prezioso contributo come membro dell'importante dicastero per competenza e sensibilità ma anche per il suo ruolo di Patriarca di Venezia, città che è simbolo universale di cultura, di studi e di dialogo", si è complimentato Luca Zaia, presidente della regione Veneto. (Rev)