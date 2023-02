Libano: giunto a Beirut l'ex premier Hariri per commemorazione anniversario omicidio del padre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex primo ministro del Libano, Saad Hariri, è giunto a Beirut alla vigilia della commemorazione dell’omicidio del padre Rafiq, avvenuto il 14 febbraio 2005. Dopo il ritiro dalla vita politica libanese, Hariri si è trasferito da oltre un anno negli Emirati Arabi Uniti, dove si occupa di imprenditoria. Il suo ex partito politico, la Corrente per il futuro, non ha più un peso nel panorama politico libanese ed è dilaniato dalle lotte intestine all’interno della comunità sunnita. Rafiq Hariri è stato ucciso nel 2005 insieme ad altre 21 persone sul lungomare di Beirut, scatenando la cosiddetta rivoluzione dei cedri che ha portato al ritiro dei militari siriani dal Paese ad aprile dello stesso anno. Secondo le indagini portate avanti dal Tribunale speciale per il Libano il movimento sciita Hezbollah è ritenuto responsabile dell’omicidio.(Lib)