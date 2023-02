Roma: 8 spacciatori arrestati, sequestrati oltre 2 chili di droga e 3.430 euro in contanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono da parte dei poliziotti della Questura di Roma, le operazioni volte alla repressione dei reati inerenti lo spaccio. L'importanza di questi servizi, oltre a colpire il patrimonio dei gruppi criminali che si nascondono spesso dietro queste attività così remunerative, è funzionale a fornire una maggiore percezione della sicurezza in quartieri periferici. A tal riguardo, gli agenti del V Distretto Prenestino hanno arrestato 3 cittadini italiani, un padre e un figlio rispettivamente di 47 e 22 anni, oltre ad un altro ragazzo di 19 anni, per spaccio di sostanze stupefacenti. I 3 sembrerebbe abbiano dato vita ad una vera e propria impresa familiare di confezionamento e spaccio di droghe. Il 22enne è stato colto in flagranza nell'atto di vendere gli stupefacenti, mentre il padre, assieme al ragazzo più giovane, è stato bloccato dai poliziotti mentre ancora stava confezionando le sostanze, all'interno del proprio appartamento in via Ostuni. L'Autorità giudiziaria ha quindi convalidato gli arresti. (segue) (Rer)