Roma: 8 spacciatori arrestati, sequestrati oltre 2 chili di droga e 3.430 euro in contanti (2)

- Sempre al Quarticciolo gli investigatori del Commissariato Romanina, dopo un lungo pedinamento, sono riusciti ad intercettare ed arrestare 2 uomini, un 19enne italiano e un 21enne brasiliano, colti in fragranza mentre stavano svolgendo la loro attività di spaccio in via Ernesto Mauri. Un altro arresto compiuto dagli agenti di Romanina è avvenuto lungo la via Salaria verso il Gra. Anche in questo caso i poliziotti, nel corso della loro quotidiane attività di polizia giudiziaria, hanno fermato per un controllo un sospetto pusher, un argentino di 36 anni, nell'atto di cedere della sostanza. Controllato, l'uomo è stato trovato in possesso di diversi grammi di cocaina e denaro, probabile provento di spaccio. In tutti e 3 i casi l'Autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto. (segue) (Rer)