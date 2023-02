Roma: 8 spacciatori arrestati, sequestrati oltre 2 chili di droga e 3.430 euro in contanti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri 2 arresti sono stati effettuati in zona Nomentana dagli agenti del II Distretto Salario-Parioli e del Commissariato Porta Pia. I primi, dopo una breve attività di osservazione, hanno fermato un'autovettura sospetta guidata da un ragazzo, di 33 anni, che è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish e denaro. I secondi, invece, hanno arrestato una donna di 42 anni che, alla guida della propria macchina e assieme al figlio minorenne, era in possesso di diverse dosi di cocaina già suddivise e pronte per la vendita. In entrambi i casi l'arresto è stato convalidato. (Rer)