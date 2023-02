Russia: Cremlino su invito ambasciata Usa a lasciare Paese, "non è niente di nuovo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'appello dell'ambasciata statunitense a Mosca di lasciare il Paese non è nuovo ed è già stato lanciato più volte. Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Non è la prima volta che sentiamo tali appelli di non visitare la Russia e lasciare il Paese, sono stati espressi più volte anche dal dipartimento statale nell'ultimo periodo. Pertanto, non c'è niente di nuovo", ha detto Peskov. Il portavoce ha osservato come l'invito dell'ambasciata statunitense menzioni anche persone con doppia cittadinanza. "Quei cittadini sono cittadini russi, indipendentemente dalla seconda cittadinanza che possiedono", ha sottolineato Peskov. (Rum)