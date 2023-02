Austria: Commissione Ue, crescita dello 0,5 per cento nel 2023 e dell'1,4 per cento nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Austria registrerà un tasso di crescita dello 0,5 per cento nel 2023 e dell'1,4 per cento nel 2024, a seguito del +4,8 per cento nel 2022. È quanto afferma la Commissione europea nelle sue previsioni d'inverno sull'andamento dell'economia dell'Ue. Nel documento si legge che, dopo un forte rimbalzo all'inizio del 2022, l'economia dell'Austria è in rallentamento dalla metà dello stesso anno in conseguenza del declino della produzione industriale. Tale tendenza dovrebbe proseguire, portando il Paese in recessione tecnica con una contrazione del Pil dello 0,7 per cento nel quarto trimestre del 2022 e dello 0,2 per cento nei primi tre mesi del 2023. A ogni modo, l'incremento del reddito disponibile, dovuto al declino del prezzo dell'energia e all'aumento dei salari reali, dovrebbe sostenere la crescita. Tuttavia, la carenza di offerta di lavoro è a livelli “molto elevati” e, unita sia alla riduzione della produzione industriale sia al generale pessimismo, dovrebbe frenare l'espansione del Pil. (Geb)