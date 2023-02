© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Austria registrerà un tasso di inflazione del 6,6 per cento nel 2023 e del 3,6 per cento nel 2024, a seguito dell'8,6 per cento nel 2022. È quanto afferma la Commissione europea nelle sue previsioni d'inverno sull'andamento dell'economia dell'Ue. (Geb)