Ucraina: Amendola (Pd), Meloni dica se ritiene amici Putin fondamentali per tenuta governo

21 luglio 2021

- "La domanda è semplice: gli amici di Putin sono fondamentali o meno per la tenuta del governo? È questa la risposta che Meloni deve al Paese e alla comunità internazionale. Perché i veri 'inopportuni' li ha sempre avuti a casa sua". Lo scrive su Twitter il deputato democratico Enzo Amendola, capogruppo Pd in commissione Esteri alla Camera, postando un video della premier Giorgia Meloni che indica Silvio Berlusconi come il miglior ministro degli Esteri che l'Italia abbia mai avuto. (Rin)