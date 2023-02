Difesa: Modi inaugura Aero India a Bangalore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha inaugurato oggi a Bangalore, nello Stato del Karnataka, la 14ma edizione di Aero India, sul tema “La pista verso un miliardo di opportunità”. Per l’occasione è stato emesso un francobollo commemorativo. Il premier ha sottolineato la presenza di oltre cento Paesi e la partecipazione di più di 700 espositori. Il salone, ospitato nella base aerea di Yelahanka, è dedicato alle tecnologie per l’aeronautica, l’aerospazio e la difesa e propone esibizioni e dibattiti. In particolare, è prevista una tavola rotonda organizzata dal ministero della Difesa con amministratori delegati di aziende del settore. A questo proposito il leader di Nuova Delhi, rivendicando la sua azione di governo, ha ricordato che l’India, per decenni Paese importatore di armamenti, ha cominciato a esportarne negli ultimi anni: attualmente l’export vale circa 1,5 miliardi di dollari e l’obiettivo è arrivare a cinque miliardi entro il 2024-25. La manifestazione si concluderà il 17 febbraio. Le prime tre giornate saranno riservate agli addetti ai lavori mentre le ultime due saranno aperte al pubblico.(Inn)