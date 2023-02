© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil del Belgio nel 2023 dovrebbe crescere dello 0,8 per cento, per poi aumentare dell'1,6 per cento nel 2024. è quanto emerge dalle proiezioni della Commissione europea. Il Belgio nel 2022 ha registrato un aumento del 3,1 per cento. L'inflazione, invece, per quest'anno è prevista al 4,3 per cento per poi passare al 2,7 per cento nel 2024. (Beb)