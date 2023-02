Fvg: Intesa Sanpaolo, 4,5 milioni di euro a Fonderie acciaierie roiale per crescita sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo e Fonderie acciaierie roiale, azienda di Reana del Rojale, in provincia di Udine, specializzata nella produzione di ricambi antiusura per macchine utilizzate per la frantumazione degli inerti in cave e miniere, hanno finalizzato un'operazione di finanziamento di 4,5 milioni di euro rivolta alla crescita sostenibile dell'azienda. Il finanziamento è destinato al piano di sviluppo dell'impresa udinese che prevede, tra gli altri, obiettivi di miglioramento Esg (Environmental, social, governance), in particolare il perseguimento di una politica di crescita sostenibile e di programmi di welfare per i dipendenti. Fonderie acciaierie roiale (Far) ha sottoscritto anche una polizza collettiva della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo per la tutela dei suoi dipendenti, a copertura di sette tipologie di malattie gravi. La polizza riconosce all'assicurato un indennizzo predefinito al verificarsi di un evento tra quelli previsti, oltre a una visita specialistica all'anno presso i centri convenzionati del network e la possibilità di richiedere un secondo parere medico. "La Far è da tempo impegnata nella crescita e nel miglioramento della propria attività sotto il profilo dell'impatto ambientale e degli aspetti sociali d'impresa - evidenzia Enrico Veneroso, presidente della Far -. I temi della sostenibilità, della produzione di beni durevoli, della economia circolare e del benessere sociale dei lavoratori sono ormai riconosciuti come obiettivi necessari della politica aziendale, nei quali la Far crede e investe, nonostante le condizioni complesse del mercato e dell'economia globale. Crediamo infatti che da questa via passi il rinnovamento per affrontare le sfide del presente e del futuro". (segue) (Frt)