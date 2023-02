Imprese: 3sun-Unicredit-Sace, project financing da 560 milioni con garanzia green per Gigafactory italiana di pannelli solari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 3sun, società di Enel green power, Unicredit e Sace insieme per l’ampliamento della gigafactory di Catania, che diventerà la più grande fabbrica europea di moduli fotovoltaici ad alte prestazioni. 3sun e Unicredit, che ha agito in qualità di Structuring mandated lead arranger, global coordinator e bookrunner, hanno firmato il contratto di project financing per un importo massimo di 560 milioni di euro, suddiviso tra 475 milioni di euro di senior term loan e 85 milioni di euro di Vat ioan, per finanziare l'ampliamento dello stabilimento di pannelli solari 3Sun a Catania, in Sicilia. Il senior term loan beneficia per l’80 per cento della Garanzia Green di Sace, il Gruppo assicurativo-finanziario specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale, che si conferma così in prima linea nell’attuazione del Green new deal in Italia. La società, direttamente controllata dal ministero dell'Economia e delle finanze, può infatti rilasciare garanzie green su progetti domestici in grado di agevolare la transizione verso un'economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere iniziative volte a sviluppare una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti. L'investimento contribuirà allo sviluppo di Tango (iTalian pv Giga factory), un impianto di produzione su scala industriale per la produzione di moduli fotovoltaici (Pv) innovativi, sostenibili e ad alte prestazioni presso 3Sun. In linea con l'accordo, l'espansione della fabbrica si tradurrà in un aumento di 15 volte della sua capacità produttiva a 3 Gw all'anno dagli attuali 200 Mw. L'impianto di produzione da 3 Gw dovrebbe essere completamente operativo entro luglio 2024, dopo aver iniziato con i primi 400 Mw nel settembre 2023, rendendo 3Sun la più grande fabbrica europea su scala gigawatt che produce moduli fotovoltaici bifacciali ad alte prestazioni. Si prevede che la fabbrica aumenterà l'occupazione locale diretta e indiretta di circa mille posti di lavoro entro il 2024, fungendo da catalizzatore per il rilancio di una catena del valore fotovoltaica europea e contribuendo alla riduzione della dipendenza energetica del continente. (segue) (Com)