Imprese: 3sun-Unicredit-Sace, project financing da 560 milioni con garanzia green per Gigafactory italiana di pannelli solari (3)

- "Con la firma di questo project financing a lungo termine abbiamo raggiunto un altro importante traguardo per la Gigafactory, confermando la solidità e l'attrattività dell'iniziativa”, ha commentato Francesco Starace, Amministratore delegato e Direttore generale di Enel. “La fabbrica di moduli solari che stiamo realizzando a Catania sarà all'avanguardia in termini di tecnologia innovativa e automazione dei processi industriali e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi dell'Ue di un consumo energetico del 40 per cento da fonti rinnovabili entro il 2030, oltre a contribuire a ridurre la dipendenza energetica”, ha proseguito. “Con questo progetto – ha sottolineato – stiamo dimostrando la fattibilità e la scalabilità, anche finanziariamente, di un modello industriale sostenibile che potrà essere replicato per altre fabbriche di questa tipologia da sviluppare nei prossimi anni anche in altri paesi". Andrea Orcel, Ad di Unicredit, ha espresso soddisfazione per “aver contribuito in modo decisivo al successo di questa operazione, che consentirà al nostro Paese di disporre di un impianto di produzione ad alta tecnologia di dimensioni tali da contribuire a ridurre in modo significativo la dipendenza dai combustibili fossili”. “Nel 2022 – ha continuato – Unicredit ha generato 11,4 miliardi di euro di nuovi prestiti green e legati alla sostenibilità. Per UniCredit, la finanza sostenibile è essenziale per sostenere la transizione energetica, fornendo soluzioni concrete per accelerare il percorso dei nostri clienti e delle comunità in cui operiamo verso un futuro più equo e sostenibile”. “Con Enel, facciamo parte della Ceo Alliance, l'action tank che in Europa si occupa di guidare la decarbonizzazione e la digitalizzazione del continente attraverso iniziative collettive mirate. Questa operazione dimostra ulteriormente i benefici tangibili della nostra collaborazione su diversi livelli”, ha concluso. “Siamo orgogliosi di continuare a supportare il Gruppo Enel, questa volta in Italia, e siamo lieti di farlo insieme a UniCredit per l’ampliamento della più grande fabbrica di pannelli solari italiana”, ha affermato l’Amministratore delegato di Sace, Alessandra Ricci, che ha paralto di “una iniziativa strategica che contribuirà alla riduzione della dipendenza energetica del nostro Paese, sviluppando la produzione domestica in un settore ad elevata tecnologia e aumentando l’occupazione sul territorio siciliano”. “Questo intervento – ha evidenziato – è un nuovo passo avanti concreto e coerente con gli obiettivi del piano industriale Insieme 2025 e conferma il nostro l’impegno, per un totale di tre miliardi di euro di garanzie green solo nel 2022, nell’attuazione del Green new deal a supporto di investimenti delle imprese italiane in tecnologie per la transizione ecologica”. (Com)