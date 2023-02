Medio Oriente: la Giordania condanna le decisioni del governo israeliano di costruire nuovi insediamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giordania condanna le decisioni del governo israeliano di costruire ulteriori unità abitative negli insediamenti e di "legittimare" gli avamposti in territorio palestinese. Lo ha detto il portavoce ufficiale del ministero degli Esteri, ambasciatore Sinan Majali, il quale ha sottolineato che tali misure spingeranno verso una maggiore violenza, di cui tutti pagheranno il prezzo. Majali ha esortato la comunità internazionale ad agire con urgenza per fermare le misure unilaterali israeliane che minano ogni possibilità di raggiungere la pace e la necessità di costringere Israele a rispettare la legittimità internazionale e le sue responsabilità come potenza occupante. (Lib)