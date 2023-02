Difesa: Crosetto, giornata cattura Messina Denaro è stata "storica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La giornata della cattura di Matteo Messina Denaro è stata “storica” e emozionante. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, all’inaugurazione dell’anno accademico 2022-2023 della Scuola Ufficiali Carabinieri. Si è trattato di “uno straordinario successo dello Stato”, ha proseguito Crosetto, sottolineando le difficoltà e i sacrifici necessari, un successo “non isolato”, considerati i 14 “pericolosi latitanti” catturati dal 2021. Gli applausi successivi alla cattura sono “un messaggio antimafia più deciso e decisivo che si potesse mandare”, ha detto Crosetto. Il ministro ha celebrato la “perseveranza e continuità d’azione” che contraddistingue i carabinieri. “Dall’importanza che attribuite all’Arma dipenderà quella che le attribuiranno in futuro tutti gli italiani”, fatta anche di fiducia, e che è “un patrimonio del Paese”. Crosetto ha ricordato l'impegno delle forze armate in questi giorni nell'aiuto alle popolazioni colpite dai terremoti in Turchia e Siria. (Res)