Tunisia: arrestati leader islamici e imprenditori per sospetta cospirazione contro la sicurezza dello Stato

- I recenti arresti in Tunisia, in particolare quelli dei leader islamici Khayam Turki e Abelhamid Jlassi, e dell'imprenditore Kamel Eltaief "sono stati effettuati per ordine del presidente della Repubblica, Kais Saied, in persona". Lo ha detto oggi l'avvocato ed ex leader del movimento islamico Ennahda, Samir Diluo, in dichiarazioni alla stampa, aggiungendo che "Saied ha dato istruzioni televisive e pubbliche al ministro della Giustizia per arrestarli". "Chiunque si opponga al presidente è diventato un cospiratore contro la sicurezza dello Stato", ha detto Dilou. L'avvocato ha spiegato che la squadra di difesa dell'attivista politico Jlassi non conosce ancora i motivi dell'arresto. Alcuni avvocati tunisini hanno suggerito che l'accusa di cospirazione contro la sicurezza dello Stato fosse alla base della campagna di arresti, che ha interessato anche politici, attivisti e uomini d'affari sabato 11 febbraio. Il movimento Ennahda ha affermato che le forze di sicurezza hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Jlassi e poi l'hanno portato in una destinazione sconosciuta. L'avvocato Ghazi Chaouachi, membro del comitato di difesa di Khayam Turki, ha affermato, durante dichiarazioni ai media, che le ragioni del suo arresto riguardano l'accusa di "cospirazione contro la sicurezza dello Stato" .La campagna di arresti si è allargata anche all'importante uomo d'affari Kamal Elatif, che è stato vicino ai circoli del potere nell'era del defunto presidente Zine el Abidine Ben Ali. Il suo avvocato, Nizar Ayad, ha affermato di non essere in grado di incontrare il suo cliente. "Soltanto la legge antiterrorismo impedisce a un avvocato di incontrare il suo cliente nelle prime ore", ha dichiarato Ayad.(Tut)