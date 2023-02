Bulgaria: vicepresidente Iotova, raggruppamento elezioni è “scenario peggiore” per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di raggruppare le elezioni in Bulgaria, votando per rinnovare Parlamento, sindaci e consigli comunali nella stessa giornata, sarebbe “lo scenario peggiore” per il Paese. Lo ha dichiarato la vicepresidente Iliana Iotova durante una conferenza stampa tenuta oggi a Sofia. Un’elezione di questo tipo “contaminerebbe le elezioni locali. E la branca locale del potere, assieme a quella presidenziale, sono le uniche istituzioni stabili nel Paese", ha aggiunto.(Seb)