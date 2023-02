Americhe: Messico, cordata per togliere sanzioni a Cuba non è contro gli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico ritiene che l'idea di guidare una "cordata" internazionale per sollecitare la fine dell'embargo a Cuba possa creare tensioni con gli Stati Uniti. Lo ha detto il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, commentando l'annuncio fatto dal presidente, Andrés Manuel Lopez Obrador, nel corso del bilaterale con l'omologo cubano, Miguel Diaz-Canel, tenuto nel fine settimana. "Non credo che possa creare tensioni con gli Stati Uniti", che peraltro "conoscono questa posizione" visto che il "Messico la sostiene dal 1962", ha detto Ebrard dall'aeroporto di Campeche, una volta salutato Diaz-Canel. "Messico e Stati Uniti sono alleati ma non hanno interessi identici. Il Messico è un Paese dell'America Latina, siamo un Paese di lingua ispanica che discende da grandi civiltà come quella dei Maya", ha detto il ministro. Lopez Obrador aveva lanciato l'idea di guidare un fronte "multinazionale" per chiedere, in tutte i vertici la fine delle sanzioni economiche a Cuba. "Quello che propone il presidente Lopez Obrador è di lasciare il passato alle spalle, togliere queste sanzioni e cercare di creare un convivenza fraterna nelle Americhe", ha detto il titolare della diplomazia messicana ai media locali. (segue) (Mec)