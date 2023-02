Americhe: Messico, cordata per togliere sanzioni a Cuba non è contro gli Usa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- D'altro canto, ha aggiunto il ministro ricordando la coincidenza di molti governi progressisti in America latina, il momento è propizio per tornare a discutere del tema delle sanzioni. "Vedo una relazione molto buona con gli Stati Uniti, e non credo che possa cambiare. Ma abbiamo una buona relazione anche con Brasile, Colombia, Bolivia, Honduras, Cile, tutti Paesi che hanno una ideologia a favore dell'eguaglianza sociale, dei diritti sociali", ha sottolineato. Il presidente messicano ha inoltre incaricato Ebrard di organizzare un vertice dei Paesi progressisti della regione. "Sarebbe prematuro dire quando, ma Paesi con governi progressisti in America latina non mancano. Argentina, Brasile, Colombia, Cuba, Venezuela, Bolivia, Cile, Honduras... non ho la lista completa, ma l'idea è che erano molti anni che non si registrava una simile coincidenza di Paesi con posizioni sociali avanzate, come ora". Il foro dovrebbe servire a trattare temi come la sicurezza alimentare e il benessere, così come tutti quelli "prioritari" per le comunità". (segue) (Mec)