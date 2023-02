Americhe: Messico, cordata per togliere sanzioni a Cuba non è contro gli Usa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'incontro celebrato nel fine settimana, il presidente del Messico ribadisce la sua intenzione tenere relazioni con tutti i Paesi della regione, compresi quelli - con governi comunisti -, tradizionalmente lontani dagli Stati Uniti. Lo scorso giugno, Lopez Obrador aveva disertato il X Vertice delle Americhe organizzato a Los Angeles, censurando la decisione della Casa Bianca di non voler invitare delegazioni di Cuba, Venezuela e Nicaragua. Il presidente che aveva al suo posto inviato il ministro degli Esteri, Marcelo Ebrard, aveva definito quella dell'amministrazione di Joe Biden, una scelta "antica", che nega la sovranità e l'indipendenza di ogni singolo paese "indipendentemente dalle dimensioni" attribuendo ad alcuni il diritto di decidere per gli altri. "Che vertice delle Americhe è se non ci sono paesi americani", ha chiesto nel corso delle settimane Lopez Obrador, a lungo impegnato nel cercare di far ripensare gli Usa. Il presidente messicano ha peraltro parzialmente giustificato Biden, un "brav'uomo" costretto a cedere alle pressioni, soprattutto della "potente" comunità latina di Miami, interpretate dalle élite dei Repubblicani e da alcuni democratici. (Mec)