Cina: ministero Esteri, almeno 10 palloni Usa nello spazio aereo cinese lo scorso anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Cina ha accusato gli Stati Uniti di aver introdotto "illegalmente" palloni spia d'alta quota nello spazio aereo della prima potenza asiatica in più occasioni nel corso dell'anno appena trascorso. Secondo il ministero, tali intromissioni si sarebbero verificate più di 10 volte da gennaio 2022. Durante una conferenza stampa nella mattinata di oggi, il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Webin, ha sostenuto che "l'ingresso illegale di palloni Usa nello spazio aereo di altri Paesi è un evento comune". Secondo il portavoce, "da tempo gli Stati Uniti abusano del loro vantaggio tecnologico per effettuare attività di sorveglianza indiscriminata su vasta scala e il furto di segreti in tutto il mondo, e anche dai loro alleati". Gli Stati Uniti - ha aggiunto Wang - sono "di gran lunga i primi responsabili al mondo di attività di sorveglianza". (segue) (Cip)