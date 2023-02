Roma: Rocca (Fd'I), c'è un'emergenza sicurezza, occorrono misure immediate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi tempi la rete di sicurezza nella Capitale è stata depotenziata: meno presidi delle forze di polizia, riduzione del personale e dei mezzi per non parlare di tutte le occasioni perse per installare sistemi di videosorveglianza tanto che l'amministratore capitolina non partecipò neanche ai bandi per ottenere i fondi. È quanto dichiara il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia di Roma Capitale, Federico Rocca. "Se a questo aggiungiamo luoghi abbandonati e degradati con scarsa illuminazione - prosegue - è quasi naturale che si creino le condizioni per il proliferare di situazioni di insicurezza. In pochissimi giorni abbiamo registrato omicidi, agguati, violenze, aggressioni, furti e rapine, un vero e proprio bollettino di guerra. Occorre un piano straordinario per Roma che nessuno ha voluto mettere in campo per un problema che fino a poche settimane fa il sindaco Gualtieri negava, raccontando di una città sicura ma la realtà è un'altra", conclude Rocca. (Com)