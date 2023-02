Trasporti: Trenitalia, al via servizio combinato treno-bus per raggiungere Valle templi Agrigento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arrivare in treno Regionale alla stazione di Agrigento Centrale e raggiungere la splendida Valle dei Templi, per scoprirne le bellezze storiche, architettoniche e paesaggistiche, diventa comodo e veloce grazie al nuovo servizio combinato treno+bus per la Valle dei Templi di Agrigento. Nato dalla sinergia fra il Regionale di Trenitalia (società capofila del Polo passeggeri del Gruppo Fs) e Tua Agrigento srl, di concerto con la Regione Siciliana committente del servizio ferroviario ed il Comune di Agrigento, il nuovo collegamento – riferisce Trenitalia in una nota – sarà attivo a partire dal 16 febbraio. Sono 28 i collegamenti previsti nei giorni feriali e 11 quelli nei giorni festivi. Con il servizio bus sarà possibile raggiungere la Valle dei Templi dalla stazione di Agrigento Centrale in circa 12 minuti. “Questo nuovo servizio intermodale – ha spiegato Sabrina de Filippis, direttore Business regionale di Trenitalia – facilita ulteriormente l’accesso ad una delle destinazioni più ricercate dai turisti di tutto il mondo e dimostra come il Regionale di Trenitalia sia sempre più motore sostenibile del turismo anche in Sicilia”. Il biglietto combinato treno+bus sarà acquistabile su tutti i canali di vendita Trenitalia – in formato elettronico sul sito www.trenitalia.com e con l’App Trenitalia, in formato cartaceo nelle biglietterie, le self service, le agenzie di viaggio del circuito Trenitalia e nei punti vendita autorizzati – inserendo come destinazione di partenza o arrivo “Agrigento Valle dei templi”. Il prezzo del biglietto per raggiungere in bus la Valle dei Templi sarà di euro 1,20 da sommare a quello della tratta ferroviaria prescelta. (Com)