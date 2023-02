Ucraina: Gentiloni, decisioni governo italiano su Ucraina coerenti con posizione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si deve guardare agli atti e alle decisioni del governo italiano, che fino a qui sono state coerenti e positive a sostegno della posizione comune europea sull'Ucraina. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in un punto stampa alla Commissione europea, rispondendo a una domanda dei cronisti in merito alle dichiarazioni sul presidente ucraino Volodymyr Zelensky rilasciate ieri da Silvio Berlusconi. "Le dinamiche politiche interne non le commento e non le posso commentare", ha aggiunto Gentiloni. (Beb)