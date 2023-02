India: ministro Esteri Jaishankar in visita alle Figi e in Australia dal 15 al 18 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, sarà in visita alle Figi dal 15 al 17 febbraio per partecipare alla Conferenza mondiale dell’hindi, organizzata congiuntamente dai governi dei due Paesi. Lo annuncia un comunicato del suo ministero, sottolineando che si tratta della sua prima visita nello Stato insulare. Nell’occasione Jaishankar avrà colloqui bilaterali con esponenti del nuovo governo locale, che si è insediato a dicembre. Il vicepremier figiano, Biman Prasad, lo ha preceduto visitando l’India dal 5 al 10 febbraio. Jaishankar si recherà successivamente in Australia, il 18 febbraio, per la terza volta in un anno, e parteciperà all’evento Raisina@Sydney. Il Raisina Dialogue di Nuova Delhi, promosso dall’Observer Research Foundation (Orf), è la più importante conferenza di geopolitica indiana. Quest’anno, per la prima volta, insieme all’Australian Strategic Policy Institute (Aspi), è stato organizzato un evento in Australia.(Inn)