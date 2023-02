Kosovo: Kurti riceve ambasciatore Usa presso l’Osce Carpenter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier kosovaro Albin Kurti ha incontrato il rappresentante permanente degli Stati Uniti presso l'Osce, l'ambasciatore Michael Carpenter. Durante l'incontro, secondo quanto riporta la stampa locale, i due interlocutori hanno discusso della cooperazione e del coordinamento tra il governo del Kosovo e i rappresentanti degli Stati Uniti, nonché dell'Osce. All'incontro era presente anche la ministra degli Esteri e della diaspora, Donika Gervalla, oltre che l'ambasciatore degli Stati Uniti a Pristina, Jeff Hovenier. Nel corso della riunione sono stati anche discussi gli sviluppi della politica interna e la situazione nella regione. A proposito del dialogo Belgrado-Pristina, Kurti ha affermato che la proposta europea per la normalizzazione delle relazioni è accettabile come una buona base per ulteriori discussioni e una solida piattaforma “per andare avanti".(Alt)