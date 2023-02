Serbia: Demostat, Ue principale partner commerciale in periodo 2010-2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 2010 al 2021 l'Unione europea è stata di gran lunga il principale partner commerciale della Serbia, rappresentando oltre il 63 per cento del totale di investimenti esteri diretti. Lo ha riferito il centro di ricerca Demostat, che riprende i dati della Banca nazionale serba e dell'Ufficio statistico del Paese balcanico. Come affermato, il commercio totale della Serbia con l'Ue nel 2021 ha raggiunto l'importo di 30,28 miliardi di euro, ovvero il 23 per cento in più rispetto al 2020. Le esportazioni che la Serbia ha realizzato nel 2021 verso l'Ue hanno stabilito un nuovo record per un importo di quasi 14 miliardi di euro. Tra gli Stati membri, Germania, Italia, Ungheria e Romania si distinguono come partner commerciali particolarmente importanti. La Serbia esporta la maggior parte delle sue merci in questi Paesi, mentre importa la maggior parte delle merci dalla Germania e dall'Italia. Nel periodo di riferimento 2010-2021 l'Ue è sempre stata il il principale partner commerciale estero della Serbia, seguita dai Paesi Cefta (Montenegro, Macedonia del Nord, Kosovo, Albania e Moldavia), dalla Russia e dalla Cina. La situazione è rimasta tale fino al 2020, quando la Cina ha sorpassato la Russia e, con un valore di scambio di merci di circa tre miliardi di euro, è passata al terzo posto della graduatoria. (Seb)