Serbia: presidente Vucic con ambasciatori Quintetto presso Osce, focus sul Kosovo

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha ricevuto stamane a Belgrado gli ambasciatori dei Paesi del Quintetto (Usa, Gran Bretagna, Francia, Italia e Germania) presso l'Osce a Vienna nonché i più alti rappresentanti diplomatici degli stessi. Lo ha annunciato l'ufficio della presidenza serba, secondo cui la discussione si è concentrata sulla situazione in Kosovo e sul dialogo tra Belgrado e Pristina, nonché su altre questioni regionali. Vucic ha sottolineato che Belgrado è pienamente impegnata nel dialogo con Pristina e ha insistito sulla formazione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso) in Kosovo, la cui istituzione è stata concordata dall'Accordo di Bruxelles. Il presidente serbo ha anche discusso con i rappresentanti diplomatici della situazione della sicurezza in Europa, così come dell'integrazione europea del Paese balcanico. (Seb)