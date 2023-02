Russia: viceministro Esteri, prezzo petrolio fornito a India stabilito secondo il mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia continua a fornire petrolio all'India a prezzi stabiliti dal mercato perché Nuova Delhi non ha aderito alle sanzioni internazionali sui prodotti petroliferi. Lo ha affermato all'agenzia di stampa "Ria Novosti" il viceministro degli Esteri russo, Andrej Rudenko. "Il prezzo contrattuale delle forniture alle società indiane del nostro petrolio è formato, come si fa nella comunità economica civile, secondo il mercato", ha sottolineato il diplomatico. Rudenko ha inoltre aggiunto che la Russia continuerà a fornire all'India i volumi di petrolio necessari per garantire la sicurezza energetica di questo Paese. Il viceministro ha evidenziato che le imprese energetiche di Mosca eseguono le forniture nel "tempo più breve possibile". (Rum)