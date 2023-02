Energia: al via oggi in Egitto la conferenza petrolifera internazionale Egyps 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi in Egitto per la sesta edizione della conferenza petrolifera internazionale “Egyps 2023", che si terrà fino al 15 febbraio presso l'Egypt International Exhibition Center del Cairo. L'Egypt Petroleum Show verterà quest’anno sui meccanismi della transizione energetica, sulla sicurezza energetica, sui cambiamenti climatici e si prefigge l’ambizioso obiettivo di “rimodellare” i mercati globali. Sono previste più di 65 tavole rotonde, 2.000 delegati, 12 padiglioni nazionali, 500 espositori e 260 relatori. Sono attesi, tra gli altri, il ministro del Petrolio egiziano, Tarek El Molla, e il commissario europeo per l'Energia, Kadri Simson, il segretario generale dell'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec), Haitham al Ghais, e l’amministratore delegato della società algerina Sonatrach, Toufik Hakkar. L'Egypt Petroleum Show è la più importante fiera e conferenza dedicata al petrolio e al gas del Nord Africa e del Mediterraneo, organizzata sotto il patrocinio del presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi. “I professionisti del petrolio e del gas si riuniranno al Cairo per dialogare, creare partnership, fare affari e identificare soluzioni e strategie che rimodelleranno i mercati energetici globali”, si legge sul sito web di Egyps 2023. (segue) (Cae)