Energia: al via oggi in Egitto la conferenza petrolifera internazionale Egyps 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo per l'Energia, Kadri Simson, si recherà oggi in Egitto per discutere la situazione della sicurezza energetica globale con i partner e sostenere il memorandum d'intesa tripartito firmato tra Unione Europea, Egitto e Israele, per sostenere il piano (REPowerEU) per limitare le importazioni europee di gas russo. Lo ha reso noto l'ambasciata dell'Unione europea al Cairo in un comunicato stampa, secondo cui Simson incontrerà il ministro del Petrolio e delle risorse minerarie egiziano, Tarek el Molla, e il ministro israeliano dell'Energia, Israel Katz, per promuovere l'attuazione del protocollo d'intesa firmato a giugno 2022. Il commissario parteciperà inoltre all'Egypt International Petroleum Exhibition and Conference (Egyps 2023), sotto gli auspici del presidente Abdel Fattah al Sisi, che riunisce rappresentanti del governo e leader dell'industria energetica dell'Africa e della regione mediterranea per discutere della transizione energetica. (segue) (Cae)