Energia: al via oggi in Egitto la conferenza petrolifera internazionale Egyps 2023 (3)

- Il ministro del Petrolio egiziano Tarek el Molla, ha discusso durante l’incontro con il ministro dell’Energia di Israele, Israel Katz, una serie di questioni, tra cui l'aumento delle forniture di gas della regione del Mediterraneo orientale attraverso gli impianti di gas egiziani e dell'esportazione per soddisfare parte del fabbisogno energetico europeo, alla luce dell'attuale crisi geopolitica. Lo ha riferito il ministero egiziano in un comunicato stampa, secondo cui i due ministri hanno esaminato il dossier della cooperazione globale di Chevron con entrambe le parti e il loro continuo coordinamento al fine di aumentare il volume delle sue attività. El Molla ha sottolineato l'importanza di ciò che è stato realizzato nel fascicolo della demarcazione del confine israelo-libanese, che apre la porta a una maggiore realizzazione di nuove scoperte di gas nella regione del Mediterraneo orientale, sottolineando che la cooperazione e la determinazione su questo tema è una delle basi più importanti per raggiungere stabilità e sviluppo nella regione. Il ministro dell'Energia israeliano ha dichiarato che la sua presenza alla conferenza petrolifera internazionale Egyps 2023 rappresenta la sua prima visita all'estero in Egitto, e che è aperto alla collaborazione nel dossier energetico, data la grande importanza che rappresenta, sottolineando che la cooperazione porta benefici per tutti. (Cae)