- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto le congratulazioni all'omologo eletto di Cipro, Nikos Christodoulides. "L'Ucraina apprezza il sostegno di Cipro in questi tempi difficili per il nostro Paese. Sono pronto per un'attiva cooperazione a beneficio delle nostre nazioni e popoli", ha scritto Zelensky su Twitter. (Kiu)