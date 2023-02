Vietnam-Italia: visita Tripodi, presentata candidatura Roma per Expo 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maria Tripodi, sottosegretaria agli Esteri in visita in Vietnam, ha presentato oggi al ministro degli Esteri, Bui Thanh Son, e ai viceministri degli Esteri e della Cultura vietnamiti il progetto di candidatura di Roma per l’Expo 2030. Lo riferisce lei stessa su Twitter, aggiungendo che la presentazione “è stata anche l’occasione per fare il punto sulle nostre relazioni diplomatiche nel 50mo anniversario”. “Le eccellenti relazioni Italia-Vietnam e la sintonia tra i nostri popoli consentono di esplorare ulteriormente la collaborazione bilaterale in ogni campo”, si legge in un tweet della Farnesina.(Fim)