Clima: Coldiretti, allarme siccità, Po a secco come in estate (2)

- Una situazione preoccupante mentre si stanno facendo i conti dei danni provocati in Sicilia dal maltempo con campagne finite sott'acqua, serre distrutte, alberi crollati ma anche raccolta degli ortaggi e degli agrumi bloccata per effetto di ben 24 eventi estremi tra bombe d'acqua e tempeste di vento che si sono abbattute sull'Isola in soli due giorni secondo l'analisi della Coldiretti sulla base su dati dell'European Severe weather database (Eswd). "Di fronte al cambiamento climatico è necessario realizzare un piano invasi per contrastare la siccità ed aumentare la raccolta di acqua piovana oggi ferma ad appena l'11 per cento", ha affermato il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, precisando che "insieme ad Anbi e soggetti pubblici e privati abbiamo pronti una serie di interventi immediatamente cantierabili che garantiscono acqua per gli usi civili, per la produzione agricola e per generare energia pulita". Un intervento necessario – ha proseguito Prandini – anche per raggiungere l'obiettivo della sovranità alimentare con l'aumento della produzione made in Italy, la riduzione della dipendenza dall'estero e la fornitura di prodotti alimentari nazionali di alta qualità e al giusto prezzo. L'irrigazione, infatti, può fare la differenza consentendo anche di triplicare le rese in campo e per questo la Coldiretti – ha concluso Prandini – ha anche avviato una partnership con Israele per rafforzare sempre di più l'impegno sull'hi tech. (Com)