- Alle ore 21:20 circa di ieri sera, due squadre dei vigili del fuoco, sono intervenute in via Campo di Marzio, 2 per l'incendio all'interno di un negozio di abbigliamento causato probabilmente per un corto circuito. Il denso fumo nero si è propagato anche dentro il vano scale di un condominio adiacente, nessuna persona è rimasta coinvolta. (Rer)