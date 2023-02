Libia-Giordania: ministro Salute discute con omologo giordano formazione operatori sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice primo ministro e ministro ad interim della Salute nel governo di unità nazionale della Libia (Gun), Ramadan Abujanah, ha discusso con l'omologo giordano, Firas al Hawari, dell'attivazione di programmi di formazione per gli operatori del settore sanitario. Lo ha riferito l'ufficio stampa del ministero della Salute libico, affermando che le due parti si sono incontrate a margine del Forum di esperti del Consiglio arabo per le specializzazioni sanitarie, che si è tenuto in Giordania. Durante l'incontro si è discusso del rafforzamento della cooperazione congiunta tra Libia e Giordania nel settore sanitario e delle modalità per attivare programmi di formazione per gli operatori del settore. (Res)